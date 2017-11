Reportage: Parmentier gekacht mat Iwwerreschter (14.11.2017)

La recette de Carlo Sauber:



Les restes de purée de pommes de terre et de viande en un plat gastronomique

Parmentier de restes de viandes



400 g de rôti de viande

600 g purée de pomme de terre

50 g oignon haché

1 dl reste de sauce du rôti

piment de Cayenne



Les légumes de saison en chips

Pommes de terre vitelotte

Patate douce

Betterave « Chioggia »





Pour la viande

– Hacher finement la viande au couteau ou à la machine

– Caraméliser avec un peu de beurre l’oignon

– Ajouter la viande

– Assaisonner avec du sel, du poivre et le piment de Cayenne

– Mouiller avec le reste de la sauce

– Laisser réduire pour obtenir un mélange similaire à du pâté

– Dresser dans un emporte-pièce une couche de purée et puis une couche de viande

– Finir avec le crumble (mélange à la main de 50g beurre, 50g de noisettes en poudre et 50g de croute et reste de fromage)

– Cuire au four à 170°C pendant 20 minutes



Pour les légumes

– Couper les légumes en fines tranches et frire à l’huile d’olive

Fariner les tranches de légumes avant de les frire. Elles deviennent plus croustillantes.





Astuces anti gaspillage :

Vous pouvez utiliser différents restes de viandes pour la préparation du Parmentier. L’assaisonnement est libre à votre choix.

En ce qui concerne les chips de légumes : beaucoup de sortes de légumes crus se prêtent pour faire des chips. Les légumes verts doivent être séchés au four. La durée de séchage est différente suivant la taille de la découpe et de la teneur en eau.