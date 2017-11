An der leschter Blindaudition vun The Voice of Germany waren esouguer zwee Lëtzebuerger mat dobäi.

© Screenshot Pro7

© Screenshot Pro7 © Screenshot Pro7 © Screenshot Pro7 © Screenshot Pro7 © Foto Pro7 © Foto Pro7 © Foto Pro7 « ZréckWeider »

© Screenshot Pro7 © Foto Pro7 © Screenshot Pro7 © Screenshot Pro7 © Screenshot Pro7 « ZréckWeider »

Nach virun der éischter Paus ass denpresentéiert ginn, deen dann no der Ënnerbriechung ochsange konnt. Laang huet sech keen ëmgedréint, well den Jimmy awer net all Toun getraff huet, wéi d'Fanta4 erkläert hunn. Ma d'war awer esou begeeschtert vun der Stëmm, datt si einfach huet missen drécken. Hirer Meenung no huet de Lëtzebuerger eng Cool Stëmm, hie misst awer nach méi weisen...Méi spéit war et dunn um, matkonnt hat esouguer 3 vun de 4 Coachen iwwerzeegen. Just de Marc Forster huet net gedréckt. D'Energie an der Stëmm an déi ënnerschiddlech Facetten hunn d'Coachen iwwerzeegt, fir beim Christine ze drécken. Entscheet huet déi jonk Lëtzebuergerin, déi fir Infirmière léiert, fir bei d'ze goen, woumatter d'Team Fanta komplett wier.