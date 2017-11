X

Zweemol Sëlwer, eemol Bronze an een Certificat d’excellence gouf et fir déi jonk Lëtzebuerger Gastronomen am Kader vun der Joreskonferenz organiséiert vun der Associatioun vun den Europäeschen Hotelsschoulen.

Sëlwer gouf et fir de Jim Meyers an der Kichen an am Service Concours fir de Loïc Zirnheld. An der Kategorie Tourismus gouf et Bronze fir de Jean-Claude Ries an den Daniel Da Silva Loureiro krut en Certificat d’excellence beim Cocktail-Concours.