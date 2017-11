Mat enger Kondenssträif vu sengem Fliger huet de Pilot e risege Penis an den Himmel iwwer Washington gemoolt. Guer net "amused" doriwwer war verständlechgerweis den US-Militär.



Ma d'Biller vum motivéierten F-18-Pilot hu séier d'Ronn am Internet gemaach. Séier huet d'Marine dorobber reagéiert: "D'Aktioun vun der Besetzung ass vëlleg inakzeptabel a steet am Widdersproch mat de Grondwäerter vun der Marine."



Weider huet sech de Spriecher fir d'Aktioun entschëllegt an annoncéiert, datt eng Enquête ageleet gouf.



D'Leit vu Washington hunn d'Saach éischter lëschteg opgeholl, wéi d'Zeitung "The Spokesman-Review" bei enger Stroossenëmfro erausfonnt huet.