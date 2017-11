Do hat wuel een ze grouss gesinn. A Baden-Württemberg huet en iwwerdimensionale Chrëschtbam an der klenger Stad Kandern e Policeasaz ausgeléist.

© AFP

Wéi et heescht, hätt de Mann, deen de Bam transportéiert huet, deem seng Dimensiounen komplett ënnerschat. Um Wee fir Heem huet de Chrëschtbam e Rei Stroosseschëlder an e Gelänner vun enger Bréck beschiedegt. Autoen, déi entgéint komm sinn, hu misse bremsen an op d'Säit fueren, fir net anzeknuppen.



D'Police ass dem Chauffer vum risege Chrëschtbam op d'Spur komm, well si den Äscht op der Strooss nogefuer ass.