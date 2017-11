De Model an d’Sängerin hätten déi chinesesch Autoritéite beleidegt a kruten dowéinst kee Visa, fir an d’Land ze reesen.

D’Angels wäerte fir d’éischt a China defiléieren. Mä ouni d’Gigi Hadid, wat reprochéiert kritt, an engem Video Schlitzaen nogemaach ze hunn, an och ouni d'Katy Perry, wat während dem Defilé vu Victoria’s Secret sollt sangen.



2015 war d’Sängerin an Taiwan mat engem Kleed opgetrueden, wat voller Sonneblumme war. Dëst huet déi chinesesch Regierung beleidegt, well d’Sonneblummen de Symbol vun enger Studentebeweegung sinn, déi géint ee Rapprochement tëschent Taiwan a China ass.

D’Show ass um Méindeg den Owend. Visae sinn anscheinend deenen zwou Frae net accordéiert ginn.