De prestigiéise Michelin-Gastronomie-Guide Editioun Belsch-Lëtzebuerg gouf e Méindeg den Owend presentéiert an do kritt eist Land een etoiléierte Restaurant bäi: Ee Stär gëtt et nämlech fir den italienesche Restaurant Fani zu Réiser.Alles an allem sinn am neie Michelin-Guide eng 1.400 Etablissementer dran, dovunner sinn 144 Restauranten etoiléiert: nëmmen 2 dovunner hunn an der Belsch 3 Stären.Lëtzebuerg huet mam Restaurant Mosconi am Gronn een eenzegen, deen 2 Michelin-Stären huet an dës och behält.11 Restauranten hunn a behalen hire Stär: Dat sinn d'Distillerie an der Buerg (Buerglënster), de Favaro zu Esch, d'Lea Linster zu Fréiseng, d'Gäichel an der Gäichel, de Patin d'Or op der Kockelscheier, an der Stad d'Cristallerie an de Clairefontaine, d'Langue Sourit op der Éitermillen (Mutfert), grad wéi de Guillou Campagne an den Toit pour Toi alle béid zu Schuller an eben nei de Fani zu Réiser.Da gëtt et och een neie Bib Gourmand zu Lëtzebuerg, an zwar de K Restaurant zu Huldang.Selektionéiert goufe weider dofir de Bistrot 1865 vu Klierf, de Parc Le'h zu Diddeleng, den Dahm vun Ierpeldeng, de Brimer vum Grondhaff, d'Bergamote, de Restaurant Bick Stuff, de Kamakura a Mamma Bianca an der Stad. Soss op der Lëscht ze fanne sinn de Joel Schaeffer vu Mäertert, de Bonifas vun Nouspelt, den Two6Two vu Stroossen, de Restaurant Timandines vun Ëlwen an d'Ecuelle vu Wilwerdang.De Restaurant Du Vieux Château zu Wolz huet zougemaach an huet dofir kee Bib Gourmand méi.De "Bib Gourmand" steet fir eng gastronomesch Kichen zu abordabele Präisser. 37 Euro däerfen Entrée, Plat an Dessert zesumme kaschten. Déi esou ausgezeechent Restaurante goufen ewell Ufank November presentéiert.