De Restaurant ass ugangs November am 12ten Arrondissement zu Paräis opgaangen. Nëmmen de Numm, "O'Naturel", an d'Kaart déiten drop hin, dass do Leit plakeg iessen.D'Zwillingsbridder Mike a Stéphane Saada, 42 Joer al, haten d'Iddi, esou e Restaurant opzemaachen. Si selwer maache keen FFK, mä si hunn dës Liewensphilosophie laang studéiert an hu fonnt, dass eng Demande dofir zu Paräis géif existéieren. Ugangs September ass, zum Beispill, eng FKK-Wiss am bois de Vincennes opgaangen an eng Schwämm proposéiert och eenzel Stonnen, wou ee plakeg ka schwamme goen.Ween awer an de Restaurant wëll iesse goen, muss seng Kleeder a säin Handy an engem Vestiaire leie loossen. D'Cliente mussen och Schlappen undoen, ausser d'Fraen, déi hir Tallekeschong däerfen unhalen.D'Sëtzer si mat enger Housse, déi tëschent all neiem Client gewiesselt gëtt, bedeckt. D'Serveuren, déi zwee Patronen selwer, bleiwen aus hygienesche Grënn ugedoen.De Restaurant huet 20 Dëscher a proposéiert ee Menü fir 49 Euro. En ass nëmmen owes op a Reservatioune sinn erwënscht. D'Patrone passen och gutt op, dass d'Clienten net virwëlze kommen oder sech schlecht behuelen.