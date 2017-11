Wann eng Firma fréier wollt Pub maachen, hu se missten iwwert déi klassesch Medie fueren, Tëlee, Radio oder Zeitungen. Haut mat den neie Medie bidde sech eng Hellewull un neie Strategien un, an eng dovunner ass de sougenannten Influenzer-Marketing.An anere Wieder, se gräifen op Leit zréck, déi op de soziale Medie vill Followers hunn, schenken hinne gratis Produiten a bezuele si, fir Pub ze maachen. Kee Wonner, datt ëmmer méi jonk Leit dovun dreemen, Influenzer e ginn. Mä kann ee wierklech mat Selfie räich ginn?Richteg Influenzer, also Leit, déi Afloss op anerer hunn, verdénge scho mat e puer Fotoen oder Videoen e puer dausend Euro. Net all Influenzer muss awer aus der Welt vun de Stars kommen, mä vill vun hinne ware virdrun Affekoten, Sekretärinnen oder Studenten an hunn hiren Job dofir opginn.Och d'RTL-Journalistin Deborah Ceccacci huet et probéiert an huet dobäi erausfonnt, datt et net nëmmen duergeet, fir vill Follower ze hunn, mä et ass e richtegen an haarden Job.Zil ass et, fir datt eng oder méi Marke sech mat engem Influenzer wëlle verbannen. Da kann een, quasi als "Werbefigur" an de soziale Medien, domadder Sue verdéngen oder Mol déi neiste Gucci-Posch oder Lacoste-Schong geschenkt kréien. Dofir brauch een awer eng gewëssen Autoritéit an engem Domäne an och vill Leit, déi engem nolauschteren.Zu Lëtzebuerg hu mer esou eng Influenzerin: d'Hannah Romao. Virun 2 an engem hallwe Joer huet d'Brasilianerin ugefaangen mat Instagram, dunn nach op Portugisesch a mat Tipps, wou een zu Paräis iesse ka goen. Haut lieft Si zu Lëtzebuerg an huet iwwer 80.000 Follower a kann dovunner liewen. Gehollef huet do wuel och, datt si am Managment vu Chanel geschafft huet an esou en impressionanten Adresse-Carnet konnt opbauen. Tëscht 500 an 1.000 Euro kritt d'Hannah Romao pro Foto op Instagram, dat eben a Collaboratioun mat de grousse Marken.Eng kleng Hëllef krut d'Deborah och vum Hannah Romao, wat hir Follower opgeruff huet, fir dem Deborah säin Account ze liken. Dat huet och Marken op eis Tëlee-Journalistin opmierksam gemaach an vun enger Sonnebrëllefirma krut Si d'Propos, datt Si e Brëll geschenkt kritt, wann deen op engem Instagram-Post ze gesinn ass.Bei engem Tripp op Paräis mam Hannah Romao konnt d'Deborah Ceccacci dann och gesinn, wéi vill Aarbecht hannert engem Voll-Profi-Influenzer stécht. Vill Rendez-vousen, vill hin an hier an dono awer och vill Produiten, wéi Make-up, eng Coiffure oder e Mantel, als Kaddo, just, fir eng Foto domadder ze maachen an déi ze posten.An der drëtter Woch ass dann nach en aneren ustrengenden Deel vum Influenzer opgefall. D'Deborah huet all Dag missen aktiv op Instagram posten, liken, sharen a kommentéieren, wat vill Aarbecht mécht a vill Zäit ewechhëlt.Wisou investéieren awer Entreprisen an d'Influenzer. Fir den Expert ass dat ganz einfach z'erklären. Wann eng Persoun en Hotel reservéiert, kuckt se net nëmmen op d'Foto an den Text vum Hotel, ma ëmmer méi op d'Reaktioune vun anere Leit, déi schonn an deem Hotel waren. A genau esou ass et bei Influenzer. Déi ginn hiren Avis iwwer e Produit an hir Follower reagéieren dorobber. An d'Leit gleewen da vill éischter de Reaktioune vum Influenzer, wéi se enger Publicitéit vun der Firma géife gleewen.De Fazit no véier Woche vum Deborah ass einfach: Eis Tëlee-Journalistin ass keen Influenzer ginn. Wuel gouf Si vun der enger oder anerer Entreprise ugeschwat, ma e richtegen Deal ass dobäi net erausgesprongen. Esou richteg traureg ass d'Deborah awer net, datt et mam Influenzer-Job net geklappt huet.