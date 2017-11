Life&Style: Am meeschte gelies

Live! Planet People (21.11.2017) Deen neien Talkmagazin am fréien Owend, e flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit. Méindes bis Freides 18:35 op der Télé

Nieft him an der Sendung ass de Lëtzebuerger Mieresbiolog Pierre Gallego, dee op Walfuerschung spezialiséiert ass. Hie kritiséiert, datt de ville Plastik am Waasser ganz schiedlech fir d'Walen ass.