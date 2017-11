Op de Biller gesäit een, wéi de Mann d'Schlaang mam Schwanz hëlt a fest widder de Buedem schléit. D'Zeen ass an Indonesien an engem Zuch geschitt. D'Déier ass aus engem Kuerf, deen um Gepäckdréier louch, eraus komm. D'Passagéier ronderëm hunn ugefaange mat panikéieren.De couragéierte Mann huet direkt reagéiert, ass op e Sëtz gesprongen an huet d'Schlaang geholl. Wéi d'Déier dout war, huet hien et duerch d'Fënster aus dem Zuch geheit. Ob d'Schlaang gëfteg war, ass net gewosst.An Indonesien ass et normal, dass Déieren an de ländleche Géigenden mat hire Besëtzer mam Zuch fueren. An de Stied ass et verbueden.