Scho fir déi 22. Kéier lancéiert de Wolfram Kons de 24 Stonnen an 30 Minutte laangen RTL-Spendemarathon en Donneschdeg den Owend.Fir een Dag stellt déi däitsch Tëléschaîne de Programm ëm, fir dass Sue fir Kanner an Nout kënne gesammelt ginn. 2016 koum een op eng Zomm vun iwwer 7,8 Milliounen Euro.Alleguer d'Suen, déi während dem RTL-Spendemarathon gesammelt ginn, ginn integral vun der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." geréiert an un ausgewielte Projete verdeelt.Hannert dem Telefon am Studio sëtzen ënnert anerem d'Promien Mirja Boes, Senta Berger oder och nach d'Museker "The BossHoss". All Stonn ginn dann och nach VIP-Gadjete versteet. Dëst Joer mat dobäi ënnert anerem e Meet&Greet mam Vanessa Mai oder dem Anastacia.