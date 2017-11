Eng Fra, déi um stierwe louch, krut an Australien hire leschte Wonsch vun där Persoun erfëllt, déi si an e Spidol féiere sollt.

© AFP

D'Ambulanz war mat hir ënnerwee op d'Palliativstatioun vun engem Spidol, wéi d'Fra de Wonsch geäussert huet, nach eemol kënnen op d'Plage ze goen, fir eng leschte Kéier d'Mier ze gesinn. D'Ambulancieren hunn doropshin spontan ee klengen Ëmwee gemaach a si mat der Fra op d'Plage vun Hervey Bay gefuer.



Si hunn dono op hirer Facebooksäit eng Foto publizéiert, op där ee vun de Sanitäter mat der Fra, déi op der Brëtsch louch, op der Plage steet. Wéi et geheescht huet, wiere vill Tréine gefloss an d'Patientin wier glécklech gewiescht.



Heiansdo géif et net ëm Medikamenter, Formatioun oder fachlecht Kënne goen, heiansdo wier et einfach d'Matgefill, dat den Ënnerscheed mécht.