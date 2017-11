Dass den Etienne Schneider quasi en Zwilling, ma souguer en Drilling huet, dat Thema hate mer ewell schonn opgegraff. Lo koum et nees zu enger Renconter.

10e réunion commune des gouvernements luxembourgeois et belge au Palais d’Egmont à Bruxelles: rencontre sympathique avec @CharlesMichel https://t.co/XnFbpHWh1f pic.twitter.com/cgqNEtnSbS — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) November 24, 2017

Am Kader vun der 10. Reunioun tëscht dem Lëtzebuerger an dem belsche Gouvernement am Palais d’Egmont zu Bréissel, sinn den Etienne Schneider a säin Homolog Charles Michel openee getraff. Bei deem Bild, stellt sech d'Fro natierlech net, wisou sech déi zwee Politiker op den éischte Bléck sympathesch sinn.