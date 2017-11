Life&Style: Am meeschte gelies

... an hien huet mussen un "nei" Pecherten denken.Déi, wann een de Gedanke weiderspënnt, pechen da mam Fouss an hiewe monty-python-like hir Been, wa se hir Ronn dréien - d' Silly Walks obligent ;-)Den 18. Mäerz dëst Joer war um Knuedler eng "Silly Walk Flashmob" organiséiert ginn, wéi d'Palissad ronderëm de Chantier opgeriicht gi war.