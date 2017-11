© Youtube/Screenshot

Den Acteur hannert dem Salvatore, war de Franco Campana. Vun 1988 bis 1991 war hien op RTL den "Hütchenspieler".

„Pronto Salvatore“ war déi éischt Emissioun an der Geschicht vun RTL, déi eng Audienz vun iwwer enger Millioun Spectateuren hat.

De Franco Campana ass um Samschdeg de Muere fréi zu Köln am Spidol gestuerwen. Hien hat sech net méi bei engem Bekannte gemellt, deen ass mësstrauesch ginn an huet d'Police geruff. De Mann gouf a senger Wunneng fonnt an dunn direkt an d'Spidol bruecht. Do koum awer all Hëllef ze spéit.



De Franco Campana gouf 63 Joer al an ass un Niereversoe gestuerwen.