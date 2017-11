© AFP

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) November 27, 2017

Et ass eng Nouvelle, ob déi ee ganz laang gewaart huet: De Prënz Harry traut sech endlech.D'Rumeuren iwwer eng méiglech Verlobung ginn et scho méi laang, ma elo huet sech d'Clarence House mat enger ëffentlecher Stellungsnam vum Prënz Charles zu Wuert gemellt: Den 33 Joer ale Prënz Harry an déi 36 Joer al Meghan Markle hu sech Uganks November verlobt!D'Freed am britesche Kinnekshaus ass natierlech grouss, ëmmerhin hat d'Nummer 5 an der Trounfolleg net ëmmer sou eng glécklech Hand mat sengen deemolege Frëndinnen. Bei senger 4 Joer méi aler aktueller Frëndin, déi iwwregens och schonn emol bestuet war, schéngt sech de britesche Prënz dës Kéier awer ganz sécher ze sinn.Zanter dem Summer 2016 ass de Prënz mat der "Suits"-Actrice zesummen. Gemeinsam ëffentlech Optrëtter gouf et awer bis dato just ganz seelen, Paparazzi-Fotoen hunn awer scho gewisen, wéi verléift a glécklech d'Koppel zesummen ass.Am September hat sech d'Meghan Markle an engem Interview awer scho verplappert an d'Léift zum Prënz Harry confirméiert, obschonn et nach net offiziell war. Mëtt November dunn ass d'Actrice vun Toronto, no der leschter Zeen vun hirer Serie "Suits", op London bei hire Prënz an de Kensington Palace geplënnert. No hirer Schauspillcarrière an der Clôture vun hirem erfollegräiche Lifestyle-Blog, wëll déi zukënfteg Prënze-Fra sech benevole engagéieren.