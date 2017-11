Wou fënnt ee vill Poubellen op enkstem Raum an et ass een nuets roueg. Richteg. An enger Shopping-Mall, huet sech eng Biere-Famill geduecht.

An der "Tahoa City shopping mall" a Kalifornien huet eng Biere-Famill probéiert, fir an de Poubellen no Iessen ze sichen. Well an enger Mall fënnt ee genuch Ofwiesselung, wann een Owes wëll "iesse goen".

Wéi den Deputy Nevins dat éischt d'Déier gesinn huet, ass de groussen Bier, wat d'Mamm gewiescht kéint sinn, fortgelaf. Op hirer Flucht, ganz nom Motto "Hei kommen d'Flicken!!! LAF!!!" huet si dunn zwee méi kleng Déiere motivéiert, fir ze flüchten.Ee vun hinne wollt grad an eng Poubelle klammen, fir déi auszeraumen. Deen anere stoung e puer Meter weider ëm den Eck, ganz wéi wann hie wéilt oppassen, datt aus där Richtung kee kënnt. Déi dräi Biere konnte flüchten an hire Video gëtt zu enger klenger Sensatioun an de soziale Medien.