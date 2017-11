© AFP

Um Bord vun der Lëtzebuerger Staatsvisite huet de Pit Everling zu Tokyo zwee Studente kenne geléiert, déi d'Chance kruten, fir op der Pazifikinsel d'Schoulbänk ze drécken an déi d'Land kennen a schätze geléiert hunn.



D'Tara Trauthwein



D'Tara Trauthwein huet 21 Joer a studéiert Mathé, normalerweis op der Uni Lëtzebuerg, elo awer als Austauschstudent op der Uni Kyoto. Japan ass en immens interessant Land, seet d'Tara am Interview. Faszinant ass d'Mëschung aus Traditioun a Modern.



E groussen Ënnerscheed tëscht dem Liewen zu Lëtzebuerg an dem Liewen a Japan, gesäit d'Tara virun allem bei de Leit. si sinn extrem roueg, zeréckhalend an héiflech.



Japan ass awer dicht bevëlkert, et sinn ëmmer vill Leit op enger Plaz an et ass ee rare alleng, seet d'Lëtzebuerger Studentin, fir déi d'Kommunikatioun mat de Japaner net ëmmer einfach ass. Et schwätzen immens wéineg Leit Englesch an et ass ee meeschtens drop ugewiesen, sech op e puer Wierder ze reduzéieren fir ze kommunizéieren.



Mam Schoulsystem géif si gutt eens ginn, seet d'Tara, där hir Coursen allerdéngs all op Englesch sinn.



De Kevin Zaleski



Den 31 Joer ale Kevin Zaleski kennt de japanesche Schoulsystem scho méi laang. Hie koum 2008 heihin, hat virdru schonn Experienze mat der Sprooch gesammelt an huet tëschenduerch och bei enger japanescher Bank zu Lëtzebuerg geschafft.



Op der Sofya Universitéit ass hien elo zënter 2014 an hie schwätzt d'Sprooch gutt, sou dass hien och am normalen, japanesch-sproochege Seminaire sëtze kann. Bis een alles versteet a gutt genuch ass eens ze ginn, dauert et effektiv e puer Joer.



Eng grouss Differenz zu Lëtzebuerg wier déi, datt a Japan alles ganz gereegelt ass. Et ass alles ëmmer propper a jidderee passt op, dass een net eppes mécht, wat an der Gesellschaft net gutt ugesinn ass.



De Kevin kéint sech virstelle ganz a Japan ze liewen, an och d'Tara bereit de Choix vun der Uni Kyoto absolut net a géif déi Decisioun nach eng Kéier huelen.