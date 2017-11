© SIP

D'Anne Hoffmann (Extrait 1)



Se sinn op der ganzer Welt als Touriste bekannt, d'Japaner. Och am Grand-Duché. Ma eist Land soll elo nach méi unzéiend ginn. An engem sougenannte Pop-Up-Café kréien d'Japaner de Grand-Duché méi no bruecht, zum Beispill mat Hëllef vu Bicher, Biller a Lëtzebuerger Iess-Spezialisten.D'Anne Hoffmann vu "Luxembourg for tourism" präziséiert, dass dee Café fir déi nächst 3 Wochen op d'Thema Lëtzebuerg gepoolt ass an do verschidden Evenementer organiséiert ginn, wéi zum Beispill Visitte mat Tour-Operateuren an hire Clienten, Concerten, Liesungen. Lëtzebuerg ass de Moment a Japan ganz populär.

D'Anne Hoffmann (Extrait 2)



De klassesche japaneschen Tourist reest an der Regel eréischt am Alter. E kënnt aus enger Groussstad a sicht am Grand-Duché d'Rou. Lëtzebuerg, wou et méi roueg a méi relax ass, ass deemno predestinéiert fir de Japaner.

De Grand-Duc Henri, d'Prinzessin Alexandra, den Ausseminister Jean Asselborn, de Wirtschaftsminister Etienne Schneider, de Finanzminister Pierre Gramegna an de Rescht vun der Lëtzebuerger Delegatioun si jo den Ament zu Tokyo fir notamment diplomatesch an economesch Relatioune weider ze verdéiwen.