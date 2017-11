X

Si konnte sech de leschte Samschdeg zu Munneref am Casino 2000 duerchsetzen: D'Kelly Nilles, 20 Joer vun Duelem, gouf zur Miss Luxembourg 2018 an de Christophe Meisch, 18 Joer vu Konsdref, gouf zum Mister Luxembourg 2018 gewielt.Eng 30 Kandidatinnen a Kandidaten hate sech gemellt an et gouf 3 Defiléen, fir d'éischt en Top 10 an dunn en Top 5.Hannert dem Kelly Nilles koumen d'Émilie Moreira, d'Vanessa Mangen, d'Cassandra Lopes Monteiro an d'Kelly Carvalho op d'Plazen 2, 3, 4 a 5.De Christophe Meisch konnt sech virum Marcus Tavares a Jesus Alvarez behaapten.Et war ewell déi 91. Editioun vun der Wiel zur Miss an zum Mister Luxembourg. President vum Jury war den Hervé Lancelin. De Comité National Miss & Mister Luxembourg ass en Asbl.Da goufen de leschte Weekend och déi schéinste Fra an dee schéinster Mann aus der Groussregioun gesicht, dat zu Uewerkuer.Miss Grande Région 2018 gouf d'Jessie Schroeder vu Lëtzebuerg.Den Titel Mister Grande Région 2018 ass fir de Fransous Maxime Cuvilliez.