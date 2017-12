© Screenshot vu YouTube

Alles huet ugefaang virun 2 Joer mat enger geckeger Iddi a vill Fantasie. Ma seng éischt Vieoclippen op YouTube sinn nach net wierklech sou gutt ukomm. No enger kreativer Paus koum dunn eng Low-Budget-Parodie vum bekannte Pixar-Fim "The Lion King". Zesumme mat Kollegen, e puer Parécken, Schmink, Accessoiren a vill Schauspill-Talent ass déi e bëssen aner Versioun vum Animatiounsfilm entstan.Hannert de witzegen Clippe stécht de 25 Joer ale Comedian Alex Ramirès, dee sech zum Zil gesat huet, fir sämtlech Parodien net méi wéi 5 Euro auszeginn. Ma net nëmme fir seng Videoen ass de Fransous bekannt, hien huet donieft schonn deen een oder aner Präis fir seng Spektakelen an Optrëtt um "Festival national des humoristes de Tournon et de Villeneuve sur Lot" iwwerreecht kritt.De Moment ass de Stand-Up-Comedian Alex Ramirès on Tour duerch Frankräich.Hei e klengen Iwwerbléck vu senge Clippen op YouTube