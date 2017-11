Laang Zäit war et ganz roueg ëm d'Cover-Band AWACS, déi awer um Weekend e Concert an der Brasserie "Beim Baron" ginn hunn.

Wie viru Joren vill op Baler gaangen ass, deen huet se kannt: D'Cover-Band AWACS. Elo hate si e "Comeback-Concert" an der Brasserie "Beim Baron" ginn. Séier war de ganze Raum ausverkaf an de Wiert huet esouguer misste Gäscht ofsoen, déi nach beim Concert dobäi wollte sinn.Et soll awer net den eenzege Concert vun der Kult-Band sinn, déi sech viru kuerzem erëm zesumme gedoen hunn. Fir 2018 sinn op d'mannst nach 2 Concerte "Beim Baron" geplangt, an eventuell kommen nach aner Optrëtt no.