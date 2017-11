Reportage: Wat wësse mir iwwert "Geschlechtskrankheeten"? (29.11.2017) Et ass en Thema, iwwert dat wuel déi mannste gär oppe schwätzen: Geschlechtskrankheeten oder wéi et korrekt heesche misst: sexuell iwwerdrobar Infektiounen... ... an awer ass et eppes, wat jidderee betrëfft. Laut der WHO hunn déi meescht sexuell aktiv Mënschen op d'mannst eemol am Liewen eng Geschlechtskrankheet. Mä wéi informéiert si mer doriwwer? Wat wësse mer iwwer hir Verbreedung, Iwwerdrobarkeet a méiglech Konsequenzen? A wat si villäicht Weeër, wéi een déi Thematik an eisem Allgemengwësse besser verankere kann?

Paradox un der Situatioun ass wuel, datt mer an enger Gesellschaft liewen, an där Sex an Erotik iwwerall ze fanne sinn. Ma en Thema, wéi sexuell iwwerdrobar Infektiounen, quasi e groussen Tabu ass. Obwuel dacks geduet gëtt, datt just Homosexueller, Prostituéierter oder Drogesüchteger vun esou Infektioune betraff sinn, weist d'Statistik awer, datt et déi duerchschnëttlech Populatioun ass, déi am meeschten dem Risiko ausgesat ass.Esou eng Infektioun muss awer och behandelt ginn, well si kann, am schlëmmste Fall, zur Onfruchtbarkeet féieren.A puncto Informatioun iwwer dës Krankheeten, huet de Lycée Nic Biever zesumme mat der HIV-Hëllef de Projet "Roundabout Aids" lancéiert. Hei ginn d'Schüler vun anere Schüler iwwer d'Gefore vun de Geschlechtskrankheeten opgekläert. Donieft kréien d'Schüler awer och gewisen, wéi a wou ee sech ustieche kann, an eben och net, a wéi ee sech dogéint schütze kann.Ma net all Persoun, déi vun enger Geschlechtskrankheet betraff ass, weess dat och, well ebe vill Leit sech net drop teste loossen. Experte schätzen, datt d'Donkelziffer bei ville Krankheeten op iwwer 20 Prozent méi héich Leit, wéi déi offiziell Zuelen. Ma och déi Zuele gi schonn ze bedenken, well se eben an de leschte Joren ëmmer weider geklomme sinn.Fir sech ze schützen ass a bleift awer de wichtegsten Utile de Kondom. Well sinn déi 5 heefegst sexuell iwwerdrobar Infektiounen all duerch Sperma an duerch Vaginalsekret iwwerdrobar, kënne just HIV a Syphilis och nach iwwer Blutt iwwerdroe ginn. Géint verschidde vun den Infektioune kann ee sech dann och nach Impfe loossen.Déi meescht vun de Krankheete sinn awer ganz einfach mat Antibiotiken ze behandelen. Well awer net all sexuell iwwerdrobar Infektioun no bausse siichtbar ass, gëtt geroden, fir sech präventiv testen ze loossen.