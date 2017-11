An de Blind-Auditions hat d'Yvonne Catterfeld sech fir de Lëtzebuerger entscheet an hien a säi Battle-Partner an der nächster Ronn an de Monsoon gesat...

Jimmy Risch "Monsoon" bei "The Voice of Germany" op Pro7



Zesumme a géint de Julien Blank huet den Jimmy Risch ... trommelwirbel... e bësse geschockt misse feststellen, datt si "Durch den Monsun" vun Tokio Hotel, fir d'Sänger zum Gléck an der englescher Versioun "Monsoon", misste sangen...Fir de Julien Blank war et schonn déi zweete Kéier bei "The Voice of Germany", ma bei sengem éischte Versuch d'lescht Joer hat sech kee fir hien ëmgedréint. Dëst d'Kéier waren et du méi Coaches an hie war bei d'Yvonne gaangen.Do stoung an der Emissioun um Sonndeg de Battle mam Lëtzebuerger Jimmy Risch um Programm. Nom éischte Schock iwwer d'Lidd hunn awer béid sech gefaange a sech virgeholl, eng eege Versioun vum Lidd ze maachen, wat hinnen, de Coaches no, gelongen ass.

Luef krute se allen 2 vun der Jury, ma de Samu hätt op de Julien gesat an d'Fanta4 ware positiv vum Jimmy iwwerrascht. Obwuel sech fir hie just 1 Coach ëmgedréint hat, huet hien am meeschten zougeluecht, par Rapport vun de Blind Auditions, sou de Smudo. A fir d'Yvonne war kloer, no deem Optrëtt huet de Lëtzebuerger definitiv an d'Show gehéiert. Ma leider huet d'Yvonne Catterfeld sech dono awer fir de Julien Blank entscheet, fir mat him an d'Singoffs ze goen . Dono huet kee Coach fir den Jimmy op de Buzzer geschloen.Esou ass, vun 3 Lëtzebuerger am Rennen, no de Battles nach just d'Christine Heitz am Rennen, fir eventuell "The Voice of Germany" ze gewannen.