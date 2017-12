© afp

Schonn e Samschdeg war de Mound iwwer Käerch gutt ze gesinn! © RTL

De "Supermound" ass dowéinst esou "super" grouss an hell, well en an dëser Nuecht ganz no un d'Äerd erukënnt an "nëmmen" ronn 358.000 Kilometer wäit ewech ass. Doriwwer eraus ass och nach Vollmound, soudatt engem de Mound net nëmme 7 % méi grouss, mee och nach 16% méi hell wéi soss virkënnt.Bleift also just ze hoffen, dass d'Wieder matspillt an dee risege Mound net vun de Wolleke verstoppt gëtt!