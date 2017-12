Top Thema Magazin: Ee Stopp fir de Mupp (05.12.2017) D'a.s.b.l. ASA sammelt d'Stëpp, mécht se zu Geld a finanzéiert domat d'Ausbildung vun Assistenz-Hënn.

Hie soll de Bewunner méi Freed an den Alldag bréngen. Wann de Love sech bis u seng nei Aarbechtsplaz gewinnt huet, kënnen d’Bewunner och mat him spillen a spadséiere goen.Finanzéiert gouf de Love vun der Aktioun “E Stopp fir e Mupp”. De Projet gouf 2009 vun der a.s.b.l. ASA an d’Liewe geruff.Bei der Aktioun gi Plastiksstëpp gesammelt an doduerch komme Sue fir Assistenz-Hënn eran. Soubal genuch Stëpp gesammelt sinn, kommen se bei eng Sammelstell. Vun do gi se bei d'Déchéts Hein gefouert. Hei gëtt den Auto gewien a gekuckt wéi vill Kilo Stëpp dra sinn. Duerno ginn d’Stëpp bei der Valorlux recycléiert a weider verwäert.Fir 1 Tonn Stëpp kritt d’ASA vun der Valorlux 250€. Een Hond kascht 17.000€. Fir een Hond brauch een also 68 Tonne Stëpp. Dat sinn 68 Millioune Stëpp, well ee Stopp weit 1 Gramm.A wann d’Assistenz-Hënn net grad schaffen, dann dierfen se ganz einfach Hond sinn, well och si brauchen, genee wéi mir, en Ausgläich. An dat ass och an hirem Schaffdag esou virgesinn.De Love ass an der Normandie gebuer, dat bei engem ausgewielten Ziichter. Mat 2 Méint ass de Love du bei seng Famille d’Accueil komm. Déi huet misse mat him a Coursë goen. Do huet hien schonn 30 Kommandoe geléiert. Mat annerhallwem Joer ass en an de Centre de Formation vun Handichien gaangen an huet nach méi Kommandoen geléiert.Wann den Hond 9 oder 10 Joer huet, kann en an d’Pensioun. Den Trainer mat deem en déi ganz Zäit iwwer geschafft a gewunnt huet kann den Hond dann adoptéieren.Bis de Love pensionéiert gëtt dauert et da nach bëssen, mee bis dohinner bréngt hien de Leit am Altersheem bestëmmt nach ganz vill Freed.Wien elo mat sammele wëll, ka sech um Internetsite vun der ASA informéieren, wou déi verschidde Sammelstelle sinn, fir seng Stëpp kënnen ofzeginn. Weider Informatiounen och um Site www.assistenzhonn.com