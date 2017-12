VIDEO: "Best of" vum Joer 2017

Reportage: De Best of vum Joer 2017 (06.12.2017) Dem Gilles Muller seng brilliant Tennis-Saison ... d'Scheedung um Haff ... den Tram ... de Mënschenhandel ... d'RTL Plënneraktioun. Nëmmen e puer Themen déi eis 2017 markéiert hunn, an op déi mer am Top Thema Magazin zréck kucken. E Joer dat awer vrun allem am Zeechen vun de Mënschen an hire Geschichte stoung.

Scheedung vun der Prinzessin Tessy mam Prënz Louis

D'Joer vun der Prinzessin Tessy gouf duerch d'Annonce vun der Scheedung mam Prënz Louis geprägt, dat no 12 Joer an 2 Kanner zesummen. Eng RTL-Equipe hat Si bei hirem Alldag zu London begleet an e puer exklusiv Abléck an d'Liewe vun der Prinzessin kritt.

De Gilles Muller wënnt géint d'Nummer 1 op der Welt

Nieft zwee gewonnen ATP-Tournoien an enger Top-25-Plazéierung, konnt de Gilles Muller géint de Rafael Nadal, d'Nummer 1 op der Welt, zu Wimbledon gewannen. Ee Moment, dee vill Leit am Grand-Duché an op der ganzer Welt matverfollegt hunn.

Dem Tram seng éischte Meter a seng éischt Téitsch

Vill gouf dat ganzt Joer iwwer den Tram diskutéiert a geschriwwen. Dobäi gouf den Tram vun den Aarbechten an de spueneschen Atelieren, iwwer déi éischt Tester an déi éischt Téitsch vun de Medie begleet.

De Wollef ass zeréck am Grand-Duché

Nodeem de leschte Wollef virun 124 Joer hei am Land erschoss gouf, konnten 2017 nees Prouwe fonnt ginn, déi beweisen, datt d'Déier zeréck am Grand-Duché ass, och wa just op der Duerchrees.

D'Prinzessin Kate op Besuch zu Lëtzebuerg

Ville Leit dierft dann och an Erënnerung bleiwen, wéi mat der britescher Prinzessin Kate eng vun de bekannteste Royals vun der Welt op Lëtzebuerg komm ass.