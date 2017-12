Mam Jimmy Risch, dem Christine Heitz an dem Christina Rodrigues waren dëst d'Joer direkt dräi Lëtzebuerger bei "The Voice of Germany" dobäi.

An de Battles war et du fir béid Sänger aus dem Team vum Yvonne Catterfeld eriwwer, an och d'Christine Heitz hat ee Moment wéi de Verléierer vu sengem Battle ausgesinn. Ma souwuel d'Yvonne Catterfeld wéi och de Samu Haber hu op hire Buzzer gedréckt an esou déi jonk Lëtzebuergerin gerett. Si huet sech dunn entscheet, fir an d'Equipe vum Yvonne ze goen.Esou huet d'Christine Heitz et gepackt, fir an d'Sing-Offs ze kommen, déi en Donneschdeg eng éischte Kéier ausgestrahlt ginn.Als Invitéen am Live! Planet People schwätzen déi dräi iwwer hir Erfahrung, déi si bei der grousser Casting-Show bei Pro7 a Sat1 maache konnten.