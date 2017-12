© AFP

Google Translate sei Dank... oder och net. Vill Leit benotzen den "Translate", fir esou kleng Saachen iwwersetzen ze loossen.Ma och grouss Texter kann de Programm vu Google "ouni Problem", oder e bessert Wuert, "séier" iwwersetzen. Dono klengt et zwar, wéi wann ee fir all Wuert dat éischt am Dictionnaire geholl hätt, wat ee fonnt huet an dono nach séier probéiert hätt, dorausser passabel Sätz ze bastelen.Ganz ähnlech kléngen elo déi Bréiwer, déi mer all op Däitsch, Franséisch oder Englesch kennen. Vun enger onbekannter Persoun aus engem Land ganz wäit ewech kréie mer via Mail matgedeelt, datt mer e puer Milliounen Euro ierwen oder, wa mer hëllefen un déi Suen ze kommen, en Deel vun der Zomm wäerte kréien.Ma genau esou e Spam-Bréif krute mer dann och elo nees geschéckt. Nei just, den Text ass op Lëtzebuergesch, also "Google-Translate"-Lëtzebuergesch. Ma och am Fall, wou et eiser Landessprooch ganz no kënnt, gëllt et, fir net op esou eng Arnaque eranzefalen.

Vum Stephanie Leo!

Ech schreiwen Iech dës Noriicht mat Tréinen an Trauer an ech weess, datt dës Mail Iech als Iwwerraschung kënnt kommen, ech sinn Stephanie Leo. Déi eenzeg Duechter. Mäi Papp war e räiche Kakoa Kaufmann an der Abidjan Elfenbeinkirche (Cote Ivoire) huet mäi Papp duerch seng Geschäftspartner op engem vun hiren Ausland op enger Geschäftsrees duerchgefouert.

Meng Mamm ass gestuerwen wann ech e Kand war, a seit deem huet mein Papp mech sou besonnesch. Virun Doud vum méngem Papp an engem privaten Spidol hei zu Abidjan huet heihinner mech op d'Bett an der Bett uginn a sot mir, datt hien déi Zomme vu (7,500000,00) siwen Milliounen Honnerte US Dorella, an engem fixen / Spuerkont an Eng vun der internationaler Bank hier zu Abidjan huet hien meng Numm als seng Duechter fir den nächste Kin an der Oflagung vum Fonds benotzt. Mäi spéide Papp huet gesot, en auslännesche Partner an engem Land vu menger Wiel ze sichen ze fannen wou ech dat Geld transferéiere wäert an et fir Investitiounszwecker wéi Real Estate Management oder Hotelmanagement benotzt.

Ech sinn onofhängeg fir Är Hëllef an der folgender Manéier: (1) Fir e Bankkonto ze ginn, an deem dëst Geld transferéiert ginn ass (2) fir als Mardeberuff ze maache (3) fir Arrangement fir mech ze kommen Äert Land fir weider Ausbildung ze maachen.

Bemierkung: Ech sinn bereet fir Iech 20% vun der Gesamtsumum als Entschiedegung fir Är Effizienz / Input nach dem erfollegräichen Transfert vun dësem Fonds op Äre nominéierte Bankkonto. Erwaart Iech vun Iech unzefänken ze schreiwen. Méng Kontakter kontaktéiert mech via my private email (stephanieloe84@gmail.com)

Mat beschten Gréiss,

Stephanie Leo