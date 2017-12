De Magazin - Kapital (06.12.2017) D'Economie, d'Aarbechtswelt, de Business an d'Innovatioun zu Lëtzebuerg vun Expertë beliicht

Et geet vun eenzelne klenge Logoen, iwwer Poustere bis hin zum ganze Look vu Restauranten a Geschäfter a se prägen d’Stadbild vu Wien, queesch uechter d’Bezierker. Wat se gemeinsam hunn, gesäit ee vläit net op den éischte Bléck, ma si all hunn hiren Ursprong an dësem klengen Design-Studio, just e puer Meter hannert dem Stadhaus.Büro F steet fir Fabienne a Filip, d'Koppel huet de Studio zesumme gegrënnt.Nodeems si 5 Joer Grafikdesign op der Uni Wien studéiert hat, huet d’Fabienne Feltus eng Zäit tëscht Moud- a Grafikdesign geschwankt. Wat allerdéngs kloer war: et sollt zu Wien sinn. Zréck op Lëtzebuerg ze komme war keng Optioun.Duerch di gutt Kontakter ass et hinne relativ einfach gefall, Fouss ze faassen. Mä den Alldag als Indépendant bleift en haarden. 10-11-Stonnen-Deeg sinn d’Reegel fir d'Fabienne Feltus an hiert Team. Dozou kënnt den Drock, deen di kreativ Branche mat sech bréngt.Ma et geet iwwert de klassesche Print eraus, genee esou entwerfe si och Animatiounen, déi duerno an den ëffentlechen Transportsystemer vun der Stad ze gesi sinn, Logoe fir Restauranten, Butteker a Start-ups oder se këmmere sech ëm de Packaging bis hin zum ganze Marketing vu konkrete Produiten, dat virun allem am Gastronomie-Beräich.D'Konscht beim Design ass déi, datt net alles wat ee mécht d'nämlecht ausgesäit, mä datt di eenzel Logoen awer ëmmer eppes gemeinsam hunn, esou datt ee quasi eng Handschrëft vum Design-Studio erëmerkennt.Et ass en Job, dee vill Aarbecht a laang Schaffzäiten erfuerdert, mä eben och ee, bei deem ee selwer gesäit, wéi a wou d'Aarbecht hir Friichten dréit. Den Ament funktionéiert dat gutt, mat de Pläng fir d’Zukunft wëllen d'Fabienne an de Filip sech awer nach net festleeën.