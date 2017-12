Mam Tram kënnt net nëmmen eng nei Transportméiglechkeet an d'Stad Lëtzebuerg, ma et kommen och nei Geforen op d'Leit zou. An deem Kader hunn d'Kollege vum Magazin d'Véronique Grérad zu Bréissel besicht. D'Lëtzebuergerin ass do zanter 4 Joer Tramchauffer an huet dagdeeglech mat de Problemer tëscht Tram, Auto a Foussgänger am Verkéier ze kämpfen. Si weess also genee, wat op eis duerkënnt an op wat mir demnächst méi genee oppasse mussen.Éier et Moies mam Tram op d'Streck geet, gëtt d'Gefier emol iwwerpréift: Ginn d'Luuchten all, funktionéieren Dieren a fält engem soss näischt Opfälleges op. Dono geet et op d'Streck.Wann dat bis zu Lëtzebuerg de Fall ass, heescht et sech ëmstelle mam Tram. Dat gëllt net nëmme fir d'Chauffeure vum neie Gefier, mä och fir all déi aner Leit am Stroossentraffik. Mam Tram ass et anescht, wéi een dat bis elo gewinnt war, an dowéinst gëllt et ëmdenken. Parkt een zum Beispill falsch, an den Tram kënnt net méi laanscht, gëtt dat eng deier Geschicht. Well, wann d'Leit net direkt hir Autoen ewechhuelen, muss zu Bréissel d'Police geruff ginn, déi extra Tram-Police, geruff ginn, an da kascht et vill Suen...Ma och fir d'Chauffeure gëtt et eng Ëmstellung. Esou en Tram ass e schwéiert Gefier a brauch am Noutfall vill méi laang Zäit, bis e steet. An dat mussen och d'Automobiliste bedenken: Den Tram kann net esou bremsen, wéi en Auto. An och wann een am Trafic eng Kéier ze no un de Schinne steet, da blockéiert een den Tram mat.