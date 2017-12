Vun 21 Auszeechnunge goungen 13 Medailen u Wäiner aus der Lëtzebuerger Muselregioun. 3 franséisch an 2 däitsch Produzente konnte sech iwwer Gold- a Sëlwermedaile freeën. Déi dräi eenzeg héchsten Auszeechnungen „Médaille Grand Or“, gounge just u Lëtzebuerger Wäiproduzenten: Domaines Vinsmoselle, Domaine Viticole Laurent & Rita Kox a Caves Krier-Frères.





Dans le cadre du salon «Gourm'est» qui a eu lieu du 12 au 14 novembre 2017 à Metz, la deuxième édition du Concours européen des vins de la Moselle s’est déroulée. Dans cette compétition, des vins originaires des trois pays de la région frontalière Moselle, France, Allemagne et Luxembourg se sont affrontés et ont été dégustés à l'aveugle par un jury international. La participation s'est révélée d’avoir été un franc succès du point de vue des vignerons luxembourgeois. Parmi le total de 21 médailles qui ont été remises lors de la compétition, 13 prix et donc plus de la moitié des médailles ont été décernées aux vins des vignerons de la Moselle luxembourgeoise. Seuls trois vignerons français et deux vignerons allemands de la Moselle étaient heureux des médailles d'or et d'argent. Les trois uniques distinctions «Médaille Grand Or» conférées lors du concours ont été exclusivement réalisées par des vignerons luxembourgeois, parmi lesquels la coopérative viticole Domaines Vinsmoselle, ainsi que le Domaine viticole Laurent & Rita Kox et les Caves Krier-Frères.

Une belle occasion pour les amateurs de vin aura lieu le 14 décembre 2017 à partir de 17 heures dans le Wäibar à Remich, où vous avez la possibilité de déguster tous les vins luxembourgeois, français et allemands qui ont été honorés lors du concours.





Les vins luxembourgeois médaillés:



Médailles Grand Or:

2016 Auxerrois, Schengen Fels, Grand premier cru, Caves Krier-Frères

2016 Pinot gris, Charta Schengen, Domaines Vinsmoselle

2016 Riesling, Schwebsange Kolteschberg, Grand premier cru, Domaine viticole L&R Kox

Médailles d’Or:

2016 Auxerrois, Stadtbredimus Coteaux, Grand premier cru, Domaine viticole Cep d’or

2016 Auxerrois, Château de Schengen, Domaine Thill Château de Schengen

2016 Auxerrois, Remich Hôpertsbour, Domaines Vinsmoselle

2015 Cuvée Fleur des Rochers, Domaine Clos des Rochers

Médailles d’Argent: