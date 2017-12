© Patrick Greis / RTL Radio Lëtzebuerg

Téléthon 2017 / Reportage Patrick Greis



80.319.113 Euro waren d'lescht Joer a Frankräich zesumme komm, fir d'Recherche géint seele Krankheete virun ze dreiwen. Och zu Lëtzebuerg sammelt de Lions Club zanter 25 Joer. E Sonndeg de ganzen Dag war e grousse Stand um Wantermaart bei der Gëlle Fra, an elo um 17h00 war e feierleche Cortège vum Knuedler, duerch d'Grouss Gaass bis op d'Plëss.

Et war e schéint faarwegt Bild an der Däischtert, an et war allemol en Zeechen, fir deene Kranke Courage ze maachen.Fir de Jean-Marie Gieres ass all Euro méi, wéi eng Drëps op de waarme Steen. Et gi 7 bis 8.000 rare Krankheeten, vun deenen eng 30.000 Lëtzebuerger betraff sinn. Bei ville Krankheete kënne scho Kanner am jonken Alter, tëscht 7 an 8 Joer betraff sinn.Fir en Don ze maachen, kann een ëmmer nach, bis um Mëtternuecht um Samschdeg den Owend, uruffen um 46 36 37. D'Leit ruffen un, maachen eng Promesse de Don an da ginn hir Donnéeën an de Montant vum Don opgeschriwwen.Fir de Jang Linster, de Pätter vum Téléthon, ass dës Missioun eng Häerzensaach. Wann een hëllefe kann, mécht een dat gären. Et si vill Leit, déi eng rare Krankheet hunn a si, wéi och d'Recherche, waarden op déi Suen, déi agesat kënne ginn.Op der Bühn hu sech haut d'United Brass vum Stater Conservatoire, d'Marion Welter an d'Emelie Duval ofgewiesselt. An D'Emilie Duval hofft, datt si vill Sue fir den Téléthon anhuelen.