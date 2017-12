© Screenshot Youtube (Kimberly Jones)

De klenge Keaton Jones aus Tennessee gëtt an der Schoul gemobbt. De leschte Freideg huet seng Mamm d'Kimberly Jones e Video op Youtube eropgelueden, an deem de Jong an enger emotionaler Ried iwwert seng Erfarungen an der Schoul schwätzt.

You are the MAN #KeatonJones. That video is powerful and correct. Bullying is not okay. ✊🏾 — terrycrews (@terrycrews) 11. Dezember 2017

@Lakyn_Jones Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9. Dezember 2017

This broke my 💔 today. Please be kind to one another. #standwithkeaton https://t.co/8XBbFmnuc1 — KATY PERRY (@katyperry) 10. Dezember 2017

Keaton-Don't waste time wondering why a bully would be so mean-They're sad people who think hurting others will make them feel better because they really don't like themselves-They're just jealous because you're so smart & handsome❤️Your friend-mh https://t.co/SUMw3OoCTm — @HamillHimself (@HamillHimself) 10. Dezember 2017

De Video ass entstanen, nodeems de Keaton seng Mamm erëm gebieden hat, hien an der Mëttespaus an d'Schoul sichen ze kommen, wëll hien Angscht hat, an d'Kantine ze goen. Hien erzielt vu sengem Leed a seet, déi aner Kanner géingen en ellen vernennen, de Geck mat senger Nues maachen a souguer mat Iessen op de Jong geheien. "Firwat maache si dat? Firwat mécht et hinne Spaass, onschëlleg Leit ze sichen an eekeleg mat hinnen ze sinn? Et ass net an der Réi. " seet de Keaton Jones a sengem Video.Säit e Freideg ass de Video iwwert 22 Millioune Mol gesi ginn. Leit aus aller Welt hunn zënterhier hire Support fir de Jong an aner Kanner a senger Situatioun ausgedréckt. Ënnert hinne fanne sech och eng sëlleche Prominenter, wéi zum Beispill d'Katy Perry, den Terry Crews an de Mark Hamill. Och déi 13 Joer al Schauspillerin Millie Bobby Brown huet seng Ënnerstëtzung ausgedréckt.Dem Keaton seng Mamm sot zum Video: "Schwätzt mat äre Kanner. Mir wëssen all, wéi et sech ufillt enzwousch derbäi wëllen ze gehéieren, mee just e puer Leit wëssen, wéi et sech ufillt, néierewou hin ze gehéieren." Ronn 10% vun all Kanner a Jugendleche ginn ëmmer erëm Affer vu Mobbing. Leider kréie se net all de selwechte Support wéi de klenge Keaton.