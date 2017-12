De wuel gréissten Highlight vun der Las Vegas Rees fir eis PiccoBello Gewënner, waart nach op si. An et gëtt spektakulär. Wou genee et higeet, gesitt der e Sonnden.









De PiccoBello Rubbellous vun der Loterie Nationale feiert säin 20. Anniversaire. Zanter 1997 hu schonn 778 Glécklecher 3 Tëleeë fräigerubbelt an am Studio vun RTL ëm den Jackpot gespillt. Am Ganze goufe schonn eng 23 Milliounen Euro gewonnen.Dëst Joer gouf eng speziell Serie PiccoBello-Rubbellousen erausbruecht. Nieft der Chance, fir vill Suen ze gewannen, goung et fir 14 Gewënner an d’Stad vum Glécksspill: Op Las Vegas. Mat villen Iwwerraschungen an Aventuren. En Tripp, bei deem d'Rees schonn en éischten Highlight war.An d’Monica Semedo, dat de PiccoBello presentéiert, huet si op dëser onvergiesslecher Rees begleed a bei där Geleeënheet och de Lëtzebuerger Illusionist David Goldrake getraff. An där Zäit hunn d'Gewënner vun der Rees Las Vegas méi genau konnten ënner d'Lupp huelen.