Reportage: Chrëschtdag-Serie - RTL iwwerrascht Iech! (12.12.2017) Am Kader vun eiser Chrëschtdagsaktioun iwwerrasche mer zesumme mat Iech, Leit déi et verdéngt hunn op eng méi speziell Manéier Merci gesot ze kréien. Den Ufank mécht de Paul: wat him säi Wonsch war? Wien en iwwerrascht huet? A wéi dat alles bei him ukomm ass? Dat gesitt der alles an dësem Reportage.

Dëse Wonsch hu mir him, zesumme mat senger Frëndin, dann och erfëllt. De 7. Dezember hu mir hie matgeholl an d'Coque op d'Sportgala, wou hien d'Spiller vun der Nationalequipe huet dierfe kenneléieren. Hei konnt hie mat hinne schwätzen, si e bësse kenneléieren, krut ee signéierten Trikot a konnt e puer flott Erënnerungsfotoe schéissen.D'Iwwerraschung an de Kaddo ware méi ewéi gelongen an de Paul war glécklech iwwert dës flott Experienz.