Kennt Dir de roude Schéierschwanz oder sidd Dir zu Lëtzebuerg schonn emol enger Wëllkaz begéint? An eiser neier Emissioun "Eist wëllt Lëtzebuerg" weise mer Iech an Zesummenaarbecht mam Ëmweltdepartement vum Nohaltegkeetsministere 7 Déieren, déi zu Lëtzebuerg besonnesch bedrot a geschützt sinn. Wéi geet ee bei sou enger Produktioun vir? Wourop muss de Kameramann oppassen a wéi kritt een d’Déieren am Beschte virun d’Lëns? D'Anouk Siebenaler huet d’Kamerateam zu Ëlwen op de Spuere vum Biber begleed.Esou gesinn se aus – D’Biller vun der Emissioun "Eist wëllt Lëtzebuerg", wou a 7 Episoden emblematesch Déierenaarte vu Lëtzebuerg festgehale ginn: De Wäissstorch, de roude Schéierschwanz d’Flantermaus, d’Wëllkaz, de Kammmolch, de Feldhues an de Biber, no deem ass d’Filmteam op der Sich. Di jeeweileg Déiere ginn nämlech an hirem natierleche Liewensraum virgestallt. Dat heescht fir de Gilles Biver, deen duerch di verschidden Episode féiert, d’Gummisstiwwelen auspaken.Mat dobäi ass nämlech och ëmmer en Expert, an dësem Fall de Jann Herr, deen d’Liewensweis vun de jeeweilegen Déieren um Terrain erfuerscht.D’Haaptschwieregkeet bei der Produktioun ass et allerdéngs net just de Liewensraum, mä och déi entspriechend Déiere virun d’Lëns ze kréien.Den Tarnanzug ass effektiv net nëmmen do, fir d’Kollege bei der Aarbecht ze erféieren, mä ka beim Filme vu bestëmmten Déiere vun Notze sinn. Beim Biber ass en allerdéngs net néideg, well d’Déier net gutt gesäit. Hei geet also d’light-Versioun duer, wou just op grell Fuerwe verzicht gëtt. An dann heescht et fir de Kameramann auspaken a waarden, an dat dacks stonnelaang.Ma en ass net komplett op d’Gléck ugewisen, et gëtt och nach den een oder aneren Trick, deen d‘Wahrscheinlechkeet, en Déier virun d’Lëns ze kréien, massiv erhéicht.Beim Biber huet et am Endeffekt 5 Stonne gedauert, bis den Olivier de Biber déi éischt Kéier virun d’Kamera krut. Mä dat gehéiert eben dozou. A fir déi Biller huet et sech um Enn dann och gelount.Den 1. Deel vun der Emissioun op der Tëlee gëtt den 18. Dezember um 19.20 Auer gewisen.18. Dezember: Biber

19. Dezember: Wëllkaz

20. Dezember: Kammmolch

21. Dezember: Wäissstorch

26. Dezember: Flantermaus

27. Dezember: Feldhues

28. Dezember: roude Schéierschwanz