De BUND huet d'Beemercher op insgesamt 140 Pestiziden ënnersicht. Am heefegsten hu si den Insektizid Lambda-Cyhalothrin fonnt, deen allgemeng als schiedlechste vun alle vun der EU zougeloossene Pestizide gëllt. Opfälleg ass virun allem, datt déi meescht Chrëschtbeemercher direkt mat zwee oder méi schiedleche Stoffer belaascht waren.



Dëst wier virun allem e Problem fir d'Ëmwelt, mee et kéint een net ausschléissen, datt d'Gëfter a gehëtzten a wéineg belëften Reim ausdënste kéinten an esou och gesondheetlech Auswierkungen op de Mënsch kéinten hunn. Wie sécher goe well, dat säi Chrëschtbeemchen net belaascht ass, deen ass gutt berode sech e Bio-Beemchen an d'Haus ze huelen.