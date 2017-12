Mat zwee Fanger an der Luucht, dem Victoire-Zeechen, huet sech e Motocycliste vu Ludwigsburg iwwer Méint insgesamt 32 Mol blëtze gelooss. De 17 Joer ale Mann huet fälschlecherweis geduecht, hie kéint als Motosfuerer net gepëtzt ginn an ass ëmmer erëm laanscht déi selwecht Radare gefuer. Eng Kéier ass en am Duerf souguer 43 km/h ze séier gefuer.D'Police konnt de Mann um Enn pëtzen, wéi een dat fäerdeg bruecht huet, wollt een net verroden.De Mann däerf elo mat enger Geldstrof vu ronn 7000 Euro, 36 Punkten an engem Fuerverbuet vu wéinstens 15 Méint rechnen.