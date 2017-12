D'Spuenierin Ana Vela Rubio, déi am Oktober 1901 gebuer gouf, ass e Freideg ganz friddlech an engem Altersheem zu Barcelona ageschlof.

Life&Style: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

D'Ana Vela Rubio soll wéi gesot den eelste Mënsch an Europa gewiescht sinn an den Drëtteelsten op der Welt. Si huet zesumme mat hirer Duechter, déi 90 Joer al ass, am Altersheem gelieft.

Gesondheetlech Problemer huet si e Liewe laang keng kannt, mat 109 Joer huet si awer misse mat engem Broch operéiert ginn, dono ass et hir méi schlecht gaangen.

Elo ass dann eng Italienerin déi eelste Fra an Europa, d'Guiseppina Projetto, dat mat 115 Joer.