D'Fra hat um Telefon uginn, datt an engem vun de gewëllefte Kelleren e verdächtegen Objet wär, un deem Dréit ze gesi wären. Si hätt Angscht, datt et sech kéint ëm eng Bomm handelen, sou nach d'Fra.Aus Sécherheetsgrënn gouf de Chrëschtmaart kuerzfristeg gespaart, nodeems d'Police sech de Géigestand bis ugekuckt hat, konnt d'Spär nees opgehuewe ginn. Beim Géigestand huet et sech nämlech net ëm eng Bomm, ma ëm eng Batterie vun de Luuchte vum Beemche gehandelt. D'Batterie war als Schutz virun der Fiichtegkeet nach an eng Këscht aus Plastik agepak ginn.Wéi d'Police vun Zell matdeelt, waren d'Leit um Chrëschtmaart zu Traben-Trarbach zu kengem Ament a Gefor.