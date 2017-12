© afp

Béis Zonge behaapten, de franséische President Emmanuel Macron géing sech als "Sonnekinnek" inszenéieren. De Weekend feiert de Macron elo säi 40. Gebuertsdag ganz kinneklech an engem Schlass. Zesumme mat senger Fra an anere Familljemembere gëtt an engem vun de 440 Säll am Schlass Chambord gefeiert.D'Schlass läit eng 200 Kilometer südwestlech vu Paräis a gouf viru knapp 500 Joer am Optrag vum Kinnek François I. gebaut. Et zielt och zu den Unesco-Weltkulturierwen.De Macron a säin Entourage sollen der franséischer Zeitung "La Nouvelle République" no, an engem vun de 4-Stären-Haiser um Site vum Schlass schlofen. Pro Weekend kaschten déi tëscht 800 an 1.000 Euro. Aus dem Elysée heescht et, datt den Emmanuel Macron a seng Fra d'Gebuertsdagsfeier aus der eegenen Täsch bezuelen.