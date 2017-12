Wéi d'Gewerkschaften e Méindeg den Owend bekannt ginn hunn, fäerten 130 Beschäftegt ëm hir Aarbechtsplaz.



De Konzern mat Sëtz zu Alessandria am Piemont, kämpft scho méi laang domat, dass et ëmmer méi schlecht geet.



Gegrënnt gouf de Betrib am Joer 1857 vum Giuseppe Borsalino. Besonnesch populär gouf dës Mark vun Hitt Mëtt vum 20. Joerhonnert, duerch Staren wéi Alain Delon, Robert Redford oder nach Marlon Brando. Och den Humphrey Bogart hat an der leschter Zeene vum Filmklassiker Casablanca ee Borsalino un, grad sou wéi den Harrison Ford am Indiana Jones oder nach de Michael Jackson am Video zu sengem Hit "Billlie Jean".