RTL trauert ëm de Jean Breton. Um Dënschdeg koum déi traureg Nooriicht, datt de Monsieur-Meteo vun RTL-Frankräich am Alter vu 81 Joer gestuerwen ass.

Life&Style: Am meeschte gelies

De Jean Breton ass dout (19.12.2017) Onkommentéiert Bildmaterial vun der franséischer Meteo-Legend.

De Jean-François Travaux, sou de richtegen Numm vum Jean Breton, huet 1963 bei RTL ugefaangen. Well hie vu klengem u vum Klima begeeschtert war, huet hie bei RTL de Meteo-Service opgebaut. Am Joer 2000 ass de Jean Breton dann an d'Pensioun gaangen.