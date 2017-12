Kuerz viru Mëtternuecht hu Policebeamten zu Würzburg e Kand am Auto entdeckt, dat ganz eleng do geschlof huet. Vun der Mamm war wäit a breet keng Spur.

© Facebook / Polizei Unterfranken

D'Beamten hu probéiert un d' Proprietärin vum Auto ze kommen, ouni Succès. A well d'Temperaturen ëm de Gefréierpunkt loungen, hunn d'Beamten net laang gezéckt. D'Fënster vum Auto gouf ageschloen, fir dat aarmt Këndchen, dat do eleng am kalen Auto loung, ze retten.Wéi d'Kand dunn awer ganz douce aus dem Gefier gehuewe gouf, huet de Polizist gemierkt, dass et sech net ëm e richtegt Kand, mä ëm eng liewensecht Popp géif handelen.D'Proprietärin ass der Police awer net béis, dass se den Auto beschiedegt hunn. Si huet de Beamte gezielt, der Virbesëtzerin vun der Popp wier dat och schonn emol geschitt.D'Beamten hu sech fir de Virfall entschëllegt, mécht awer an deem Kader den Appel, esou "Spillsaachen", besonnesch awer liewensecht Poppen a kalen Wanternuechten, net einfach esou leien ze loossen.