D'Pabeier-Fabrik "Qianwei Fengsheng", mat Sëtz an der chinesescher Provënz Sichuan, huet an deem Kader mam Zentrum fir d'Protektioun an d'Recherche vum Panda zesummegeschafft, fir d'Exkrementer vum Bier ze valoriséieren.



D'Luxus-Produite komme geschwënn op de chinesesche Marché mat enger Gamme, déi reell och "Panda Poo" heescht, mat engem stiliséierte Kapp vum wäiss-schwaarze Bier als Logo.



U sech ass et fir den Zentrum an d'Firma eng Win-Win-Situatioun: Den Aarteschutzzentrum gëtt hire Knascht lass an d'Firma kann domat hire Luxus-Pabeier produzéieren. 10 Kilo Exkrementer sinn nämlech räich u Bambus-Faseren an esou een ausgewuesse Bier produzéiert ëmmerhin 50 Kilo däers Offall am Dag.

Bis ewell war d'Fabrikatioun vu Pabeier op Basis vu Bambus net méiglech, well virdrun d'Fruktos muss eliminéiert ginn, en natierleche Prozess, deen am Daarm vum Panda geschitt. Dat hätt ee sech zu Notze gemaach, erkläert de President vun der chineesescher Pabeierfabrik.

Sou ganz bëlleg ass eng Këscht Nuesschnappecher vun der Mark "Kacka vum Panda" net, déi 43 Yuan ëmgerechent 5,50 Euro, kascht. Dofir ass et awer en absolut zu 100% biologesche Produit.