Hie war an d'Gefier vun enger Fra agedrongen, fir do säi Rausch auszeschlofen.

Eng Fra vu Bochum hat net schlecht gestaunt, wéi si een hir komplett onbekannte Mann an hirem Auto gesinn huet schlofen. Wéi d'Fra um Dënschdeg de Moien mat hirem Won wollt fortfueren, souz hannert dem Steier e jonke Mann, dee fest geschlof huet. D'Besëtzerin vum Auto huet d'Police geruff, déi Dier vum Auto opgemaach an de verschlofene Mann erwächt hunn. Dobäi ass de Beamten opgefall, datt ënnert am Auto e puer Kabelen erausgerappt waren.De Mann huet am Ufank uginn, datt dëst säin Auto wier, ma e puer Minutte méi spéit war hie sech net méi sécher, wéi hien iwwerhaapt vun der Disko, wou hie gefeiert huet, bis an den Auto komm wier.D'Beamten hunn den 23 Joer ale Mann, deen ëmmerhin 1,9 Promill hat, protokolléiert.