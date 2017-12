Fondatioun Wonschstär erfëllt Dreem vun de Leit (28.12.2017) D’Fondatioun Wonschstär hëlleft Leit, déi Opgrond vun enger Krankheet, engem Accident oder anere Schicksal-Schléi et schwéier am Liewen hunn. Gehollef krut ënnert aanerem den Anton Allman

Esou e Wonsch erfëllt, huet d'Fondatioun Wonschstär dem Anton Allman. Zanter dem 1. Dezember an nach bis den 8. Januar 2018, wunnt den 88 Joer ale Lëtzebuerger am Munnerefer Altersheim Montplaisir. E Wonsch, deen hie vun der Fondatioun Wonschstär erfëllt krut, fir iwwert d’Feierdeeg net alleng doheem ze sinn. Eng Surprise mat där den Anton Allman, méi ewéi zefridden ass.2009 hat den Tom Pauly ee schlëmmt Accident, a sëtzt zanterhier am Rollstull. An der Reha hat hien d’Viviane Vermeer kennegeléiert, an zesummen hu si d’Fondatioun Wonschstär gegrënnt. Dat fir deene Leit ze hëllefen, déi ënnert anerem duerch Accidenter oder Schicksalsschléi hiert Liewen erschwéiert kruten.Eng 150 Wënsch huet d’Fondatioun bis ewell erfëllt. Wënsch déi virun allem mat Hëllef vun Done finanzéiert goufen.Zënter 1 Joer, sicht den Anton Allman elo schonn no engem fräien Zëmmer an engem Altersheim. Ma bis ewell ouni Succès. E weidere Wonsch, dee vun der Fondatioun Wonschstär an Zukunft soll erfëllt ginn.