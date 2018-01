X

Joreswiessel: Best-of Freedefeiere weltwäit! (01.01.2018) Dubai, Moskau, Berlin, Paräis, London, Rio an New York

Nairobi, Kenia © AFP

Tokio © AFP

Kuala Lumpur, Malaysia

Op ganz ville Plaze gouf de Joreswiessel gefeiert - och op Plazen, déi ee vläicht guer net erwaart hätt, an och op Aart a Weisen, un déi e guer net geduecht hätt.An eiser Fotogalerie ginn et Andréck vu ronderëm dem Globus!Bei knackege minus 13 Grad hunn d'Amerikaner zuan dat neit Joer geféiert. Mat vill Prominenz an nees eng Kéier engem Optrëtt vum Mariah Carey, dëst Kéier awer ouni Panne. Um Times Square gouf et nieft dem gewinnte Freedefeier, 1.360 Kilo Konfetti a 25.000 Ballonen.Wéinst de rezenten Attacken an der Milliounemetropol goufen iwwert 20 Stroossen ëm den Times Square gespaart. Camionen, déi mat Sand gefëllt waren, esou wéi aner Blockade waren opgeriicht ginn.Ee gréissere Schock dierft eng Famill zu Selm agehat hunn. An der Silvesternuecht ass nämlech eng Silvesterrakéit wahrscheinlech duerch eng oppe Fënster an d'Schlofzëmmer vu den Eltere geflunn. Doropshin huet et ugefaang mat Brennen. D'Famill koum an d'Spidol, well si ze vill Damp ageotemt hat. Am Haus kann den Ament kee wunnen.Och op der franséischer Inselgrupphuet Silvester fir ee Propriteaire net esou gutt ugefang. E puer Bungalowe vun enger Hotelanlag sinn nämlech verbrannt, nodeems Touristen hei Knupperten a Rakéiten ugefaang haten.sinn zwou Persounen an der Silvesternuecht duerch pyrotechnescht Geschir ëm d'Liewe komm - deen een, e 35 Joer ale Mann zu Gusow-Platkow am Landkrees Märkisch-Oderland, duerch e Knuppert, deen aneren, e Jong vun 19 Joer zu Kleinmachnow am Landkrees Potsdam-Mittelmark duerch e Freedefeier, dat e selwer gebastelt hat.Zuhu 40 bis 50 Persounen, déi randaléiert hunn, Polizisten attackéiert. D’Police war mat Waasserwerfer ënnerwee, fir Dreckscontainer ze läschen, déi ugefaang gi waren. Grad dee Moment sinn d’Leit mat Fläschen, Knupperten a Steng op d’Beamte lassgaangen. Dee Moment huet d’Police och d’Waasser géint d’Randaléierer agesat.Zuheescht et vun der Police, datt nëmme vereenzelt Attacken op d’Beamte notéiert goufen. Am Ganzen hätte sech och 9 Frae bei der Police gemellt, déi Affer vun Iwwergrëff gi wieren.